Dairon Reyes comanda la goleada de los Cremas contra Achuapa

Los albos tienen frío en la cima. Comunicaciones, liderado por Dairon Reyes, firmó una goleada de 4-0 a Achuapa en el cierre de la jornada 12 del Clausura 2026. El resultado le permite al conjunto crema consolidarse en la cima del campeonato y tomar distancia de la zona de descenso en la tabla acumulada.
OTRAS NOTICIAS: Municipal pierde ante Mictlán por un golazo en el último minuto
El equipo dirigido por el "Fantasma" Figueroa volvió a mostrar solidez colectiva que le permitieron controlar gran parte del encuentro ante un Achuapa que llegó con un planteamiento defensivo.
El juego tomó rumbo blanco en el tramo final del primer tiempo. Al 42, el cubano Dairon Reyes apareció con un golazo de tiro libre desde una zona cercana al tiro de esquina, firmando así el 1-0.
Para la segunda mitad, Comunicaciones mantuvo la iniciativa y generó algunas aproximaciones para ampliar la ventaja, mientras Achuapa intentó reaccionar sin encontrar claridad en los últimos metros.
Al 57, Reyes apagó las ilusiones cebolleras con el 2-0, tras firmar con su zurda un mano a mano con el arquero rival. Al 77, Gael Sandoval se estrenó como goleador crema anotando el 3-0 y el cuarto, al 85, fue obra de Duarte por la vía del penal.
El marcador ya no se movió y los cremas siguen con paso imparable desde el clásico: cuatro victorias en cuatro partidos.