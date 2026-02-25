Corto guatemalteco de Tecún Umán compite en certamen de Inteligencia Artificial

-

La inteligencia artificial y la identidad cultural se unen en un cortometraje sobre Tecún Umán, seleccionado esta semana para representar a Guatemala en un certamen de acción digital que define a sus ganadores mediante votación pública.

Guatemala participa en un certamen internacional de desarrolladores de inteligencia artificial gracias a un cortometraje inspirado en Tecún Umán, seleccionado esta semana para competir en Higgsfield, un concurso global que premia secuencias de acción creadas con IA.

La producción fue desarrollada con herramientas tecnológicas avanzadas, se encuentra en fase de votación pública, compite desde la capital guatemalteca y tiene como objetivo posicionar la identidad cultural del país dentro de nuevas narrativas audiovisuales internacionales.

La producción combina identidad cultural y tecnología de vanguardia. (Foto: ELPRÍNCIPEKICHE)

La obra presenta una visión contemporánea del héroe k'iche' del siglo XVI, trasladándolo a un lenguaje visual cinematográfico que combina tradición cultural y tecnología emergente, con una propuesta enfocada en la resistencia, la identidad y la memoria histórica.

El proyecto es dirigido por el cineasta guatemalteco Rubén Santos, fundador del estudio creativo Madame Group, quien señala que la inteligencia artificial fue utilizada como una herramienta de apoyo creativo y técnico, manteniendo una dirección narrativa humana en todo el proceso de producción.

El proyecto utiliza inteligencia artificial como herramienta creativa, no como sustituto humano. (Foto: ELPRÍNCIPEKICHE)

De acuerdo con el director, el cortometraje podría convertirse en el punto de partida para una serie de seis episodios, en caso de obtener reconocimiento internacional durante el certamen, con la intención de ampliar el universo narrativo del personaje hacia plataformas de distribución global.

La selección de este cortometraje marca un hito para la industria creativa nacional, demostrando que Guatemala posee el talento técnico para competir en la vanguardia de la IA sin perder la esencia humana y narrativa de sus historias.

El proyecto audiovisual guatemalteco fue seleccionado en el certamen Higgsfield. (Foto: ELPRÍNCIPEKICHE)

El concurso se define mediante votación pública y gratuita, por lo que el público nacional e internacional puede respaldar la producción emitiendo su voto hasta el domingo 1 de marzo.

El apoyo de los guatemaltecos será crucial para posicionar esta obra en lo más alto del podio internacional, celebrando nuestra cultura a través de las herramientas digitales.