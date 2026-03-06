Esposa del vocalista de "Los Recoditos" lo denuncia por agresión (video)

-

La esposa del líder de la banda, lo denunció a través de un video, en donde luce agitada y con el rostro lastimado.

Rafael González García, líder y vocalista de la banda de regional mexicano Los Recoditos, fue denunciado por su esposa, Fernanda Redondo Cortés, de violencia física, psicológica y emocional.

"Llevo 12 años con mi pareja. Soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades y otras cosas de las que no puedo hablar aquí en TikTok porque me van a censurar", reveló.

Redondo también afirmó que el cantante la "ha sometido para que no pueda hablar ni decir nada. Ahorita vino gente de su empresa para defenderlo y para que no diga nada".

Además, publicó un video en donde dice: "Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene". En las imágenes luce agitada, con el rostro hinchado y con hematomas alrededor de los ojos, el mentón y la oreja.

En ese mismo video aparece el señalado, quien luce tranquilo y revisando su celular.

La banda se pronuncia

Tras la denuncia, la banda ha emitido un comunicado en redes sociales afirmando su postura.

"Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia y nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de la banda", dice parte del comunicado.

Asimismo, aclaran que las actividades de González, como cantante, han quedado pausadas de manera temporal.