Guatemala recibirá a equipos de México y Colombia en torneo de futsal de talla baja

Equipos de Guatemala, México y Colombia participarán en la primera edición de la Copa Internacional de Futsal para Clubes de Talla Baja "Sin Límites Guatemala 2026".
OTRAS NOTICIAS: Christian Eriksen sufre un nuevo susto de salud en amistoso entre Dinamarca y Ucrania
Este torneo reunirá a seis conjuntos y buscará impulsar el crecimiento de esta disciplina en la región.
La competencia se disputará del 17 al 19 de julio en el Domo de la zona 13 capitalina, donde los participantes lucharán por el título y tendrán la oportunidad de exhibir su talento ante la afición guatemalteca.
Nuestro país estará representado por Zacapa Talla Baja y Zacapa Juniors Talla Baja. México competirá con Guerreros Aztecas Talla Baja F. C. y Furia Neza Talla Baja, mientras que Colombia estará presente con Cafeteros Fut Talla Baja y la Selección Valle Talla Baja de Futbol.
Miembros de la directiva de Zacapa Talla Baja forman parte de la organización del evento y destacaron que el ingreso será gratuito para todos los aficionados.
Además, Edison Recinos, presidente del club, señaló que el certamen cuenta con el respaldo de varios patrocinadores, entre ellos el Ministerio de Cultura y Deportes, y permitirá a los jugadores nacionales enfrentarse ante rivales internacionales durante tres jornadas de competencia.