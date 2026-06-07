Guatemala se corona como rey centroamericano en Costa Rica

Una semana extraordinaria para el golf guatemalteco culminó con una actuación histórica en el Cariari Country Club, de Costa Rica, donde delegación bicolor se quedó con los máximos honores en la Copa Los Volcanes.
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Con ello, Guatemala ratifica el título obtenido el año recién pasado en Damas, y, además, reconquista el cetro que ganó en el 2022, en caballeros individual, cuando Alejandro Villavicencio triunfó. Además, se trae la copa por equipos, tanto en hombres como mujeres.
El equipo varonil estuvo integrado por: Sebastián Barnoya, Gabriel Palacios, Andrés Reyes, Pablo Hernández, Jonathan Hernández, y José Ignacio Arzú; mientras que, el de damas lo conformaron, Sara Castrillo, Elzbieta Aldana, Ha Ni Lee, y Daniela Hernández.
Barnoya, finalizó con un -16, y subió a los más alto del podio. Fue seguido, en la segunda posición, por Palacios, quien tiró para -8; y la tercera plaza fue ocupada por el panameño, Jean Paul Ducruet, -1.
Guatemala acaparó el podio de triunfadores en damas; ya que, Sara Castrillo (+4), Elzbieta Aldana (+8), y Ha Ni Lee (+13), ocuparon los primeros tres lugares.
Las Copas por equipos también fueron para los conjuntos nacionales. En caballeros, lograron un score final de -31, y en damas, totalizaron +5.
De esta manera, Guatemala vuelve a la cumbre del máximo torneo por equipos en Centroamérica, una competición, que en los últimos años había sido dominada por Panamá.