Guatemala registra más de 40 réplicas tras sismo de 7.4

Hasta el momento se han registrado 58 emergencias y al menos tres carreteras afectadas debido al temblor
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Guatemala vivió un sismo premonitorio previo al temblor de 7.4 grados que alarmó a la población. El director del Insivumeh, Edwin Rojas, dio a conocer que hasta las 15 horas de este viernes se han registrado 42 réplicas.
El primer sismo ocurrió a las 7:20 horas del viernes 17 de julio, un segundo movimiento ocurrió a las 8:48 horas y el tercero que se sintió a nivel nacional fue provocado por la "subducción de la placa de Cocos y la placa del Caribe", explicó el director del Insivumeh.
Daños
La directora de Conred, Claudinne Ogaldez, dio a conocer que 50 emergencias se cubrieron a nivel nacional. No se reportan fallecidos y una persona resultó herida.
Además, se reportan algunas viviendas dañadas en su estructura y 3 carreteras afectadas. Ogaldez también informó que se activó la alerta de las instituciones y se declaró alerta institucional.