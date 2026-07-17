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Guatemala registra más de 40 réplicas tras sismo de 7.4

  • Con información de Evelyn De Leon/Colaboradora
17 de julio de 2026, 16:12
&nbsp;Guatemala se encuentra en alerta por el sismo de este viernes 17 de julio.&nbsp;(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

 Guatemala se encuentra en alerta por el sismo de este viernes 17 de julio. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Hasta el momento se han registrado 58 emergencias y al menos tres carreteras afectadas debido al temblor

OTRAS NOTICIAS: ¡En plena conferencia! Un nuevo temblor se registra este viernes

Guatemala vivió un sismo premonitorio previo al temblor de 7.4 grados que alarmó a la población. El director del Insivumeh, Edwin Rojas, dio a conocer que hasta las 15 horas de este viernes se han registrado 42 réplicas.

El primer sismo ocurrió a las 7:20 horas del viernes 17 de julio, un segundo movimiento ocurrió a las 8:48 horas y el tercero que se sintió a nivel nacional fue provocado por la "subducción de la placa de Cocos y la placa del Caribe", explicó el director del Insivumeh.

Una maestra señala que una pared tiene una grieta tras el movimiento telúrico, esto en Mazatenango, Suchitéquez. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
Una maestra señala que una pared tiene una grieta tras el movimiento telúrico, esto en Mazatenango, Suchitéquez. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Daños

La directora de Conred, Claudinne Ogaldez, dio a conocer que 50 emergencias se cubrieron a nivel nacional. No se reportan fallecidos y una persona resultó herida.

Además, se reportan algunas viviendas dañadas en su estructura y 3 carreteras afectadas. Ogaldez también informó que se activó la alerta de las instituciones y se declaró alerta institucional.

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