¡En plena conferencia! Un nuevo temblor se registra este viernes

Cuando se llevaba a cabo una conferencia de prensa en la Conred donde se hablaba del temblor de esta mañana, se registró una alerta sísmica.
OTRAS NOTICIAS: Fuente de sismo podría estar relacionada con terremotos de 2012 y 2014, dice experto
Durante la tarde de este viernes 17 de julio, en la sede de Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se realizó una conferencia de prensa, dónde se compartían los datos sobre el recuento de daños ocasionados por un temblor registrado esta mañana.
Al llegar al espacio de preguntas por parte de los medios, una alerta notificó sobre un nuevo sismo registrado en territorio nacional.
Según la alerta compartida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se trató de un sismo de magnitud 4.1 y el epicentro fue en el Suroeste de Puerto Madero México, por lo que pudo haber sido sensible en las costas del pacífico.
Asimismo, indicaron que tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Las autoridades recomiendan mantener la calma ante estos movimientos telúdicos y permanecer alerta ante las réplicas que puedan manifestarse.
Además, recuerdan el uso de la mochila de las 72 horas.