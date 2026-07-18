¡No volteó a ver! Se cruzó la calle corriendo y terminó atropellado (video)

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La imprudencia de un peatón provocó un percance vial que pudo terminar en tragedia.

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Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en una calle principal de Tiquisate, Escuintla.

En las imágenes compartidas por la Policía Municipal de la localidad, se observa el momento en que un autobús se estaciona a orilla de la calle para que desciendan varios pasajeros.

Uno de los hombres que se bajó del bus decide pasar por delante del mismo e intenta cruzarse la calle corriendo, pero sin voltear a ver hacia los costados.

En ese momento, una motocicleta que transitaba a velocidad moderada lo atropella, provocando que las dos personas que se conducían en dicho vehículo también caigan sobre la cinta asfáltica.

Una de las víctimas no logra levantarse inmediatamente y es auxiliada por su acompañante, mientras el peatón se levanta con muestras de dolor.

Mira aquí el video:

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Peatón cruza la calle ante proximidad de motocicleta.



Tiquisate, Escuintla. pic.twitter.com/U9KuiqxpHU — Vichoguate (@vichoguate) July 18, 2026

Las autoridades hacen el llamado para hacer una pausa antes de cruzar las calles, verificando que el paso esté completamente libre y así evitar este tipo de situaciones.