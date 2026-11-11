Nueva York: Edificio colapsa y deja decenas de desaparecidos

Cuerpos de socorro realizan operaciones de búsqueda y rescate luego que un edificio se desplomara en Brooklyn.
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Un edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York se desplomó durante la tarde de este miércoles, dejando personas desaparecidas y hasta ahora, un fallecido, según NBC News en Nueva York.
La cadena también indicó que hasta ahora se reportan 12 personas heridas, entre ellos seis en estado crítico y decenas de bomberos revisando los escombros para localizar a los afectados de esta emergencia.
Medios locales indicaron que se trató de un edificio de tres pisos y que sucedió al rededor de las 16:00 horas de este miércoles 11 de noviembre.
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó con anterioridad que dos personas habían sido rescatadas de los escombros poco después del derrumbe.
Además, se conoció que este derrumbe ocurrió en una zona donde se estaban realizando obras de construcción.
*Con información de Telemundo