Dudas y hermetismo rodean investigación por muerte de diputado Julio Portillo

-

La investigación sobre el ataque y fallecimiento del diputado Julio Portillo ha generado hermetismo en las autoridades.

OTRAS NOTICIAS: Ministro de Gobernación asegura que se evalúa declarar estado de excepción en Zacapa

A cuatro días del ataque sucedido en Río Hondo, Zacapa, la investigación por el fallecimiento del diputado Julio Portillo ha generado una serie de dudas y hermetismo en las autoridades.

Al ser consultado el Ministerio Público (MP) sobre detalles de la investigación del ataque y asesinato del diputado, a través de la oficina del Departamento de Información y Prensa, se indicó que el caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Distrital de Zacapa.

Además, aseguró que se realizan las diligencias posteriores, inmediatas, al procesamiento de la escena del crimen.

En cuanto a si se tiene establecido el informe pericial del tipo de arma utilizada en el ataque, así como del calibre de los proyectiles recogidos en la escena del crimen, es una de las preguntas que siguen sin ser atendidas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) tampoco ha respondido los cuestionamientos sobre la cantidad de agentes que conformaban el circulo de seguridad del fallecido, cuántos custodiaban al diputado al momento del ataque y si se tuvo una comunicación registrada por lo sucedido.

La única respuesta a través de la Oficina de Comunicación Social, es que se lamenta, no poder dar la información, ya que no fue trasladada y se informó que el caso se encuentra en investigación por parte del MP.

La única entidad que proporcionó información fue el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien respondió que, según el informe de la necropsia practicada a Portillo, la causa de muerte fue por heridas producidas por armas de fuego.

Se indicó por parte del Inacif que solo se tiene acceso al nombre, sexo, edad y causa de muerte, puesto que los detalles periciales son compartidos únicamente al MP, vía electrónica.

El Inacif es una única entidad que ha dado información sobre la muerte del diputado Portillo. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre lo sucedido

El ataque contra el diputado Portillo ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre en el kilómetro 137 de Río Hondo, Zacapa.

Según investigaciones, Portillo se desplazaba en una camioneta blanca y delante de él se conducía un picop en el que se transportaban sus escoltas.

Además, también era custodiado por dos agentes de la PNC que se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptados por un vehículo desconocido con sujetos fuertemente armados, quienes iniciaron a disparar contra el automotor en el que movilizaba el diputado.

Como resultado del ataque se reportó el fallecimiento los agentes de la PNC Jorge Pauu Xicol y Erick Ramos Osorio, quienes se conducían en la motocicleta que escoltaba el automóvil del diputado.

El diputado Portillo fue trasladado, gravemente herido, al hospital Regional de Río Hondo, a unos 15 kilómetros de donde ocurrió el ataque.

Minutos más tarde de las 21:00 horas se confirmó la muerte del congresista en el área de cuidados intensivos de dicho centro asistencial.