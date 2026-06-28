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Identifican a joven víctima de ataque armado en calzada San Juan

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
28 de junio de 2026, 10:25
La víctima fue atacada a tiros cuando transitaba por el sector. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima fue atacada a tiros cuando transitaba por el sector. (Foto: archivo/Soy502)

El joven de 27 años falleció en el lugar del ataque.

EN CONTEXTO: Ataque armado en la zona 19 capitalina deja un hombre fallecido

Como Óscar Josué Maldonado, de 27 años, fue identificado el hombre que murió durante un ataque armado ocurrido la noche del pasado sábado en la Calzada San Juan y 1a. avenida de la zona 19 capitalina, colonia La Florida.

Bomberos Voluntarios informaron que técnicos en urgencias médicas de la Segunda Compañía acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego. Sin embargo, al evaluarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El ataque ocurrió durante la noche del sábado. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El ataque ocurrió durante la noche del sábado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Inicialmente, el hombre no había sido identificado, pero horas después socorristas confirmaron su identidad. Mientras que la Policía Nacional Civil señala que se iniciaron las investigaciones para establecer el motivo del ataque y dar con los responsables.

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