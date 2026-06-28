Ataque armado en la zona 19 capitalina deja un hombre fallecido

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La víctima fue atacado a balazos la noche de este sábado.

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Un hombre falleció como consecuencia de un ataque armado registrado en la Calzada San Juan y 1a. avenida de la zona 19 de la ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el cuerpo de socorro, elementos de la Segunda Compañía acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego.

Al arribar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a la víctima y verificaron sus signos vitales.

Las autoridades aun no han logrado establecer la identidad de la víctima. (Foto: CBV / Soy502)

Los paramédicos constataron que el hombre, quien no pudo ser identificado en el lugar, había fallecido debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

Posteriormente, los Bomberos Voluntarios notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran las diligencias de ley y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad.