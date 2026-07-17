¿Por qué el Insivumeh no calificó de terremoto el fuerte sismo?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no califica el sismo de 7.4 grados que se registró este viernes 17 de julio como terremoto, sino como un sismo fuerte.

El director del ente científico, Edwin Rojas, explicó "la palabra sismo y la palabra terremoto son términos que en el lenguaje sísmico quiere decir exactamente lo mismo". Aclaró que la diferencia es la intensidad de estos movimientos.

"Hay clasificación de intensidades sísmicas que en algún momento por su impacto pueden considerarse por la población como un terremoto, dependiendo de lo que puedan generar".

Las autoridades continúan alertas ante las réplicas que puedan existir. (Foto: Wilder López/Soy502)

En el caso del evento de este viernes 17 de julio, Rojas detalló "nosotros estamos ante un sismo fuerte, que podría catalogarse como un terremoto, pero que afortunadamente estuvo registrado en la parte del océano Pacífico, mar adentro, lo que permitió que nuestra sensación pudiera haber sido menor".

De acuerdo con las autoridades, previo a este temblor se registraron otros dos. Uno llamado "premonitor" que ocurrió a las 7:20 horas y un segundo a las 8:48. Por aparte, se informó que 42 movimientos se habían sentido hasta las 15 horas como réplicas.

La directora de Conred, Claudinne Ogaldez, dio a conocer que no se reportan fallecidos, pero si una persona herida, 11 evacuados, 21 afectados y 3 carreteras con daños. Además, de viviendas afectadas.

Los puntos verdes en el mapa, compartido por las autoridades, representan la actividad sísmica en Guatemala. (Foto: Captura pantalla/Conred)