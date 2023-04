Presidente del Barça: "El Real Madrid ha sido favorecido por decisiones arbitrales"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ofreció declaraciones por el Caso Negreira. Sin embargo, no ofreció nuevos datos y arremetió contra el Real Madrid.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha afirmado que el equipo nunca ha tratado de obtener una ventaja deportiva a través de acciones que pudieran influir en los árbitros.

Laporta atribuyó las sospechas generadas por el llamado ˝Caso Negreira" a una campaña de desprestigio contra el equipo azulgrana.

Laporta dijo: "El equipo azulgrana nunca ha realizado ninguna acción con el objetivo de alterar la competición para obtener una ventaja deportiva". Además, invitó a las personas a señalar cualquier gol, jugada, partido o acción sospechosa donde haya habido favoritismo arbitral debido a algún pago o asesoramiento técnico.

Arremete contra el Real Madrid

El mandatario azulgrana mostró su descontento por la decisión del Real Madrid de personarse en la causa calificando este paso de "ejercicio de cinismo sin precedentes".

"Además que ha sido un club, que ya lo sabemos todos, ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales", afirmó.

Laporta también arremetió contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha exigido en varias ocasiones explicaciones por el caso mandatario azulgrana.

"Me gustaría que el presidente de LaLiga contuviese esa incontinencia verbal. Está validando una hipótesis que es falsa", concluyó Laporta.

El presidente blaugrana rechazó así en una multitudinaria rueda de prensa las sospechas generadas tras abrir la justicia española una investigación por los pagos del Barça a un exresponsable arbitral.

Antecedentes del Caso Negreira

Un juzgado de Barcelona investiga una denuncia de la fiscalía, que apunta, entre otros, al Barcelona y a antiguos dirigentes del club, entre ellos los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, así como a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El Ministerio Público imputa a los denunciados un delito de "corrupción entre particulares en el ámbito deportivo", así como un delito de "administración desleal" a los exdirigentes del Barcelona, a los que también achaca, junto a Negreira, otro de "falsedad en documento mercantil".

Según la querella de la fiscalía, Negreira, que fue vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió del Barcelona a través de sus empresas más de 7.3 millones de euros (7.7 millones de dólares) entre 2001 y 2018 por informes sobre los colegiados.

El Barça cesó en sus pagos en 2018, según la fiscalía, por la salida de Negreira del CTA.

DAÑO AL FÚTBOL: "Está haciendo muchísimo daño al fútbol", dice Tebas de los supuestos sobornos

"Acuerdo verbal"

Para el Ministerio Público, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira "a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".

Laporta recordó que el fisco español, de cuyas inspecciones a Negreira acabó derivando la denuncia, envió un escrito a la fiscalía afirmando que "no ha podido demostrar que los pagos realizados a empresas de Negreira hayan podido influir en los árbitros o en el resultado de algún partido".

"No lo han podido demostrar porque no era posible", añadió el presidente azulgrana, insistiendo en que Negreira "no tenía ninguna capacidad para designar árbitros y por lo tanto alterar los resultados deportivos".

Laporta aseguró que los servicios por los que hicieron los pagos están documentados insistiendo en que, aunque la cifra parece astronómica, "contextualicemos que son 18 años, por unos informes importantes".

"El caso Negreira no es ningún delito de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios, estaban documentados, había facturas, unos pagos reflejados en los libros de contabilidad", insistió el presidente azulgrana.

Los documentos



Laporta se apoyó en las conclusiones de una investigación interna, encargada a una empresa externa, según las cuales "no se han identificado conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva" ni se ha afectado al juego limpio de la competición.

El informe añade que los pagos han sido por "servicios de asesoramiento deportivo - scouting y asesoramiento arbitral- que son habituales en el deporte profesional" con su documentación y variables en función del número de competiciones que se analizaban.

"No hay delito"

Laporta insistió en que el Barcelona no ha cometido ningún delito, aunque otra cosa es que personas externas al club puedan haber aprovechado "este contexto para tener conductas irregulares en beneficio propio", en cuyo caso, consideró que el club sería una víctima.

Laporta insistió en que el Barça sufre "una campaña orquestada para poder destruir la reputación del FC Barcelona" y adelantó que el club ya ha emprendido acciones "contra los que han atacado la honorabilidad del club".