Localizan cuerpo sin vida en área pantanosa en la zona 4 de Mixco

Debido a su estado, no fue posible identificarlo o determinar si tenía señales de violencia.
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Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales fueron requeridos luego de recibir reportes de una persona fallecida en un área pantanosa en la zona 4 de Mixco.
Según reportaron los socorristas, el cuerpo se localizaba detrás de unas bodegas, en el sector del bulevar Interconexión Naranjo.
Al hacerse presentes las unidades de emergencia, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de putrefacción y debido a las condiciones en que fue encontrado, no fue posible establecer su identidad ni determinar de forma preliminar si presentaba señales de violencia.
Tras aproximadamente dos horas de trabajo, los rescatistas lograron extraer el cuerpo a la superficie.
Al lugar se presentó el Ministerio Público, quienes recibieron el cuerpo para las diligencias correspondientes.
Los bomberos no lograron establecer la causa de muerte ni la identidad pero indicaron que la persona vestía una playera color gris y un pantalón negro.