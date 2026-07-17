Localizan cuerpo sin vida en área pantanosa en la zona 4 de Mixco

Hallazgo en Interconexión Naranjo

CMB Localizan y extraen el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en un área pantanosa, zona 4 de Mixco.



Debido al estado de descomposición no se logró identificar pero vestía una playera color gris y un pantalón negro. pic.twitter.com/Se8V2MKsgl