Marcela Melgar es tercera en el Latinoamericano de Motocross

La guatemalteca, Marcela Melgar, hizo brillar el nombre de Guatemala en Cuenca, Ecuador, ya que, en la división WMX, conquistó el tercer lugar general, en el Campeonato Latinoamericano 2026. Este certamen se desarrolló, en el marco del Motocross de las Naciones, que reunió a los mejores corredores del continente.
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La pista MX Race Track, en Capulispamba, fue el escenario en el cual, lo más granado del motocross continental se dio cita, para disputar el Desnation, y al mismo tiempo el certamen latino de motocross femenino.
Aquí, fue donde el nombre de Guatemala subió nuevamente al podio, ya que, Marcela Melgar Maldonado, conquistó el tercer lugar en la división WMX, al totalizar 38 puntos, obtenidos en dos heats de competencia (18 y 20).
Marcela únicamente fue superada por las corredoras: María René Padilla, de Bolivia, quien totalizó 44 puntos, y la ganadora, la ecuatoriana, Fernanda Carrillo, quien contabilizó 50 puntos.
Por su parte, el equipo nacional que participó en el Desnation, estuvo integrado por Javier Morales Álvarez (MX2), José López Martínez (MX1) y Jendrick Lemus (MX Open). Lastimosamente, no tuvieron fortuna. López Martínez, finalizó en noveno puesto, y Morales Álvarez en la posición 20.
De esta manera, en la general por equipos, Guatemala, se ubicó en el séptimo puesto de la clasificación general; mientras que, el ganador fue el equipo local, y el segundo lugar fue ocupado por Bolivia.