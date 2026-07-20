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Actividad sísmica: más de 160 sismos se han registrado en las últimas 24 horas

  • Por Geber Osorio
20 de julio de 2026, 14:29
La actividad sísmica se mantiene tras el fuerte sismo de 7.4 del pasado viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

La actividad sísmica se mantiene tras el fuerte sismo de 7.4 del pasado viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

Desde el pasado viernes que ocurrió el fuerte sismo de 7.4, se han registrado 33 eventos sísmicos sensibles.

OTRAS NOTICIAS: Temblor es sensible esta mañana de lunes en el departamento de Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este lunes 20 de julio que, en las últimas 24 horas se han registrado más de 160 sismos.

La mayoría de estos temblores han sido por las réplicas que se han producido tras el fuerte sismo de 7.4 con epicentro en el océano Pacífico que sacudió a Guatemala el pasado viernes.

Hasta las 7:00 horas de este lunes, el Insivumeh reportó 165 sismos registrados y tres de ellos sensibles en las últimas 24 horas en el territorio nacional.

Más de 160 sismos sucedieron en las últimas 24 horas. (Imagen: Insivumeh)
Más de 160 sismos sucedieron en las últimas 24 horas. (Imagen: Insivumeh)

Desde el viernes

Sin embargo, horas después ocurrieron dos réplicas más en el Pacífico, siendo de magnitud 4.5 y 4.3. Además, otro leve sismo de 2.5 se registró en el departamento de Guatemala.

Con esto se suman un total de 313 eventos sísmicos, de los cuales 33 han sido sensibles por la población desde el fuerte sismo principal del pasado 17 de julio.

Las autoridades indicaron que continúan con el monitoreo permanente de esta actividad sísmica.

Desde el pasado viernes que ocurrió el sismo de 7.4, más de 300 sismos se han reportado, de los cuales 33 fueron sensibles. (Imagen: Insivumeh)
Desde el pasado viernes que ocurrió el sismo de 7.4, más de 300 sismos se han reportado, de los cuales 33 fueron sensibles. (Imagen: Insivumeh)

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