Tour de Francia: Schmid vence a Harold Tejada en Belfort; Pogacar sigue de amarillo

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El suizo Mauro Schmid logró este viernes la mayor victoria de su carrera al imponerse en la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, tras vencer al colombiano Harold Tejada en un emocionante esprint en Belfort. El esloveno Tadej Pogacar, por su parte, conservó sin sobresaltos el maillot amarillo.

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Schmid, del equipo Jayco-AlUla, fue uno de los supervivientes de la escapada del día y selló su primer triunfo en la Grande Boucle, un año después de quedarse a las puertas de ganar una etapa.

"He trabajado muy duro para conseguir esta victoria. El año pasado me quedé muy cerca", declaró el ciclista suizo tras celebrar su éxito con un vistoso caballito sobre la bicicleta al cruzar la meta.

El suizo Mauro Schmid celebra su primera victoria en el Tour tras imponerse en Belfort. (Foto: AFP)

La jornada estuvo marcada por una numerosa fuga que llegó a reunir a 57 corredores antes de reducirse en el ascenso al Ballon d'Alsace. A 15 kilómetros de la meta, Schmid y Tejada se marcharon en solitario y definieron la etapa al esprint, mientras que el británico Tom Pidcock terminó tercero.

Gracias a ese resultado, Pidcock escaló al cuarto lugar de la clasificación general, a 4:15 del liderato, por detrás de Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

El Tour se toma con @CafedeColombia | Etapa 13 — 17 jul | ¡ Mauro Schmid conquista Belfort tras 205,8 km, la etapa más larga del Tour; Colombia muy cerca con Harold Tejada en el segundo puesto! El histórico Ballon d'Alsace —primer puerto de la historia del Tour— hizo la… pic.twitter.com/0ISOuRO7OT — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) July 17, 2026

El pelotón de favoritos cruzó la meta a 7 minutos y 33 segundos del ganador, lo que permitió a Pogacar conservar una cómoda ventaja de 3:36 sobre Vingegaard, segundo en la general.

El Tour entrará ahora en su tramo más exigente. La etapa del sábado, entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, contará con cuatro puertos, tres de primera categoría, en una jornada diseñada para los escaladores y los aspirantes al título, aunque Pogacar sigue sin mostrar señales de debilidad.

*Con información de AFP