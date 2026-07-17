Futbolista de Cobán Imperial sufre accidente de tránsito

El jugador de futbol guatemalteco Blady Aldana sufrió un serio choque mientras se movilizaba por una de las carreteras de Cobán, Alta Verapaz.
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El accidente que involucra al integrante del equipo de Cobán Imperial ocurrió el jueves 16 de julio de 2026.
En imágenes grabadas por los transeúntes, que circulan en redes sociales, se aprecia cómo quedaron los dos vehículos, completamente destrozados. Al parecer el deportista no sufrió lesiones graves.
Los Bomberos Voluntarios de Alta Verapaz acudieron al lugar y revisaron al futbolista, quien recibió primeros auxilios.
Según las autoridades el jugador está fuera de peligro, aún se desconoce la causa del choque.
Al parecer el jugador podrá continuar con los encuentros, al inicio del Torneo de Apertura 2026. Coban Imperial visitará a Deportivo Malacateco en el Estadio Santa Lucía, el sábado 25 de julio a las 7:00 p. m.
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