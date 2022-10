Meghan Markle rompe el silencio y habla sobre la muerte de la reina Isabel II

A más de un mes del fallecimiento de la reina Isabel II, finalmente Meghan Markle se ha pronunciado sobre el tema.

OTRAS NOTICIAS: Meghan Markle rompe el protocolo en pleno tributo a Isabel II con inesperado gesto

Mientras el príncipe Harry y Meghan Markle se encontraban por Europa para asistir a diversos eventos en septiembre pasado, los duques fueron sorprendidos con la noticia de la muerte de la reina Isabel II.

En ese entonces, Harry fue el único en dirigirse al Castillo de Balmoral, para intentar despedirse de la monarca.

Desde ese momento, Meghan se había mantenido al margen de hablar sobre el deceso de la reina. Y ha sido hasta ahora que ha decidido tocar el tema.

Meghan Markle rompió el silencio tras la muerte de la reina Isabel. (Foto: Deadline)

Durante una entrevista para la revista Variety, la duquesa respondió sobre la muerte de Isabel II.

"Me siento muy afortunada de haberla conocido", dijo Markle. Además, sorprendió al mencionar que para ella, la monarca es un brillante ejemplo de mujer.

"Es el ejemplo más brillante de liderazgo femenino. Siento gratitud profunda de haber podido pasar tiempo con ella y de conocerla", agregó.

La también actriz expresó su gratitud por haber apoyado a Harry en un momento difícil. "Fue un momento bastante complicado, Harry se ha mantenido siempre optimista. Ahora ella se ha reunido con su esposo, el príncipe Felipe", finalizó Meghan.

Los duques de Sussex se han mantenido en el centro de atención, luego de que Carlos III asumiera el trono. Esto, por la tensión que ha habido con la pareja, desde que ambos renunciaron a sus deberes reales.