Trágico accidente: muere la famosa presentadora argentina Ernestina Pais

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La presentadora fue víctima de un trágico accidente de tránsito.

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Se ha confirmado la muerte de la comunicadora argentina Ernestina Pais, tras haber sido embestida por un tren al momento que circulaba a bordo de un vehículo.

El hecho ocurrió la noche del viernes 26 de junio, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando la presentadora intentaba cruzar una intersección vial en las calles Sáenz Peña y El Cano.

Un video muestra el momento en que se originó el accidente. En las imágenes se observa ausencia de tránsito en el sector cuando aparece el vehículo de Pais que cruza la intersección, pero es sorprendida por un tren que aparece repentinamente en la ferroviaria.

Tras el fuerte impacto, el vehículo fue arrastrado por varios metros hasta quedar destruido, hecho que quedó también grabado en un video de un residencial donde observa la fuerte colisión.

Revelaron a dónde se dirigía Ernestina Pais cuando murió al ser embestida por el tren en San Isidro



Pais iba a una función teatral en Tigre, ya que era parte de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, según revelaron en LAM (América TV). https://t.co/EVK3iChvTg pic.twitter.com/WyY3tyQsac — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) June 27, 2026

Pais falleció por las múltiples lesiones. Su deceso ha causado sorpresa para sus seguidores, quien lamentaron su muerte tras este trágico accidente.

La trayectoria de Pais habría sido emblemática en el mundo del entretenimiento argentino al incursionar en locución y la televisión.