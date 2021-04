Neto Bran difunde video y explica origen de su campaña "Neto al Bote"

El alcalde de Mixco, Neto Bran, explicó en un video que hace una semana sintió por primera vez que estaría cerca de prisión.

EN CONTEXTO: Neto Bran recrea en video cómo presentó informe ante el juez

En una transmisión en Facebook, Bran explicó que luego de que una Sala de Apelaciones frenara un recurso interpuesto por él para detener el proceso de antejuicio que se sigue en su contra, sintió que podría ser “jalado al bote”.

“Por primera vez sentí realmente que podía llegar a prisión, porque todo se estaba ordenando, estaban allanando el camino para quitarme el antejuicio y ellos pudiesen despojarme de mi inmunidad y ordenar mi captura”, explicó el jefe municipal de Mixco.

Neto Bran dice que la semana pasada sí imagino que iría a prisión. pic.twitter.com/DPCmkWIJvQ — Gustavo Méndez (@GuusToov) April 29, 2021

"Neto al Bote"

Bran explicó los motivos por los cuales decidió comenzar una campaña en redes sociales como #NetoAlBote y así ser contraparte del denominado "Pacto de Corruptos".

En el video de 35 minutos, Bran explica que la campaña #NetoAlBote busca que los residentes en aquel municipio se imaginen como sería si él fuera a prisión.

“Esto es lo que quiere el Pacto de Corruptos, simplemente porque no me dejé mandar, controlar, porque he soñado con ser presidente”, aseguró. Los restantes minutos, Bran lee una de las acciones que interpuso esta semana para frenar el proceso que se sigue en su contra.

Antecedentes

El pasado 7 de abril un tribunal condenó a Rolando Moisés Pérez, quien fue hallado culpable de usurpación de calidad, uso de documentos falsificados y obstaculización a la acción penal. Es señalado por amenazar operadores de justicia con un “Netcenter”.

Previo a ser sentenciado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) vinculó al caso al alcalde de Mixco Neto Bran, al indicar que el jefe edil estaba consciente de que los documentos presentados para su contratación eran falsos. Sin embargo, continuó con el proceso.

Por este caso, la FECI presentó una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Mixco. El pasado 12 de abril, el juez pesquisidor, Edgar Manfredo Roca Canet, recomendó retirar la inmunidad al considerar que existen indicios de su vinculación en un caso de supuesta corrupción por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Por este caso, el jefe edil interpuso un amparo para frenar el proceso. Pero, el 19 de abril la Sala Primera de Apelaciones resolvió suspender el trámite de un amparo solicitado por Bran para frenar el trámite del retiro de su inmunidad.

Bran argumentó que este miércoles 28 de abril interpuso nuevas acciones en contra de este proceso.