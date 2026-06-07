¡Atención! Este es el llamado que hace el Zoológico La Aurora

El recinto pide denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre, así como proteger nuestro patrimonio cultural.
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El Zoológico La Aurora hace un llamado a todos los guatemaltecos para no caer en el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre, lo cual destruye la biodiversidad y trae severas consecuencias legales.
Asimismo, resalta que de acuerdo al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), las especies más impactadas por la tenencia ilegal como mascotas son guacamayas, loros, monos, iguanas y tortugas.
Debido a las incorrectas condiciones de traslado, 9 de cada 10 de estas especies mueren al ser manipuladas.
También son usadas como consumo de su carne y señalan que los animales silvestres no poseen controles sanitarios. Por lo que el contacto con ellos podrían provocar enfermedades zoonóticas graves para el ser humano.
El Decreto 4-89 de la Ley de Áreas Protegidas castiga con la pena de 5 a 10 años de presión sin derecho a fianza y multas de Q10 a Q20 mil.