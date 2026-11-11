OFICIAL: Léster Martínez vs. "Canelo" Álvarez: no puede ser por el momento

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La posibilidad de ver a Léster Martínez frente al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se ha complicado, luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no concediera la petición del campeón interino guatemalteco de las 168 libras para conseguir una oportunidad directa por el título absoluto.

Martínez estuvo presente a la 64.ª Convención Anual del organismo, celebrada en Acapulco, México, con la intención de hacer valer su condición de retador obligatorio y acercarse a una pelea histórica para el boxeo guatemalteco.

Sin embargo, el panorama se ha complicado más tras unas declaraciones del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. El dirigente explicó que la situación de Saúl Álvarez deberá revisarse una vez que el mexicano resuelva sus compromisos contractuales con Riyadh Season, organización con la que todavía tiene una pelea pendiente y por eso aún no se puede concretar una pelea con el guatemalteco.

"Se habló de otra pelea que ibas a tomar. ¿Tienes algún plan para pelear en Guatemala? La pelea de Canelo Álvarez es muy reciente. Él es el boxeador con el perfil más alto de nuestro deporte y estamos siendo muy cuidadosos para que las cosas sucedan de la mejor manera. Volveremos a analizar la situación una vez que Canelo Álvarez decida qué ocurrirá con su contrato", explicó Sulaimán.

WBC RECHAZA petición del Campeón Interino, Lester Martínez, para ser mandatario de Canelo Álvarez… ❌ https://t.co/eaEH5LWfUr — Keven Bx (@Keven_bx) November 11, 2026

Además, el presidente del CMB contó que el entorno del campeón mexicano no vería con malos ojos ni descartaría un eventual enfrentamiento contra Léster Martínez en 2027. No obstante, aclaró que esa posibilidad aún no puede concretarse, debido a que, tanto el guatemalteco como Álvarez, tendrían otros compromisos por cumplir dentro de sus respectivas planificaciones deportivas.

Del lado de Léster, mantiene firme su intención de disputar el campeonato absoluto y dejó claro que considera que su condición de monarca interino le otorga el derecho de buscar ese enfrentamiento.

Por ahora, el esperado combate entre el guatemalteco y el mexicano continúa sin una confirmación oficial, por lo que Lester deberá mantenerse a la espera de una resolución que podría marcar un momento histórico para el deporte nacional.

*Con información de agencias