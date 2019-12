Enjuician al científico que modificó genéticamente a dos bebés

Algunos podrían cuestionar las razones por las que un científico fue enviado a prisión por crear de manera genética a tres bebés que nunca podrán contraer VIH en su vida. Sin embargo, expertos a nivel mundial aseguran que He Jiankui abrió una puerta muy peligrosa.

Su creación fue anunciada en noviembre 2018. Jiankui informó que había creado de manera exitosa a los primeros bebés "editados genéticamente". Era su gran logro científico, pero ahora deberá pasar tres años en prisión y pagar una multa de 3 millones de yuanes (unos 3.3 millones de quetzales).

El científico explicó que había utilizado la tecnología de edición de genes conocida como CRISPR-Cas9 para cambiar los genes de las gemelas Lulu y Nana, quienes en ese momento, se encontraban en la fase de gestación.

Las niñas nacieron bien, Jiankui y su equipo de la Universidad de Ciencias y Tecnología del Sur de Shenzhen, manipularon el genoma de los embriones para que fueran inmunes al VIH.

¿Porqué el rechazo?

Si bien es cierto el científico chino vio su creación como un gran avance científico, sus colegas no están muy conformes, ya que consideran que los bebés podrían presentar mutaciones no previstas, ya que se logró identificar variables en un cromosoma que no formaba parte del objetivo del experimento.

Además, otros calificaron su trabajo como arriesgado y poco ético. Hasta el momento la edición de Genes CRISPR-Cas9 de se ha utilizado en adultos para editar trastornos sanguíneos como la anemia, pero nunca en bebés, ya que los cambios en los embriones tienen efectos generalizados durante el desarrollo del cuerpo, los cuales pueden heredarse, en los adultos eso no sucede.

Otros consideraron que Jiankui abrió una "Caja de Pandora", pues el avance científico más allá de utilizarse para el bien común, podría conducir a la creación de "bebés de diseño", es decir, que sean manipulados ciertos rasgos como el color de cabello o impulsar una inteligencia superior.

* Con información de Busines Sinsider y RT