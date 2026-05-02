La razón por la que se reducirán carriles en la ruta al Atlántico

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La reducción de carriles en el viaducto Lomas del Norte se mantendrá cerca de un mes por trabajos de reparación.

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Las autoridades municipales informaron sobre una alerta vial por el inicio de trabajos de reparación en el muro del viaducto Lomas del Norte, ubicado en la ruta al Atlántico, zona 18, en dirección hacia la calzada José Milla.

Según explicó Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, las labores comenzarán este lunes 4 mayo y se prevé que se extiendan por aproximadamente un mes.

Durante ese período, se implementará una reducción de carriles y se habilitará al máximo el uso del carril auxiliar para mantener la circulación vehicular.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicaron que ya se encuentran colocando la señalización y medidas de prevención para resguardar a trabajadores y conductores. Además, informaron que el tránsito está siendo desviado hacia el carril auxiliar en el ingreso a la ciudad.

Las autoridades también reiteraron que la restricción para el transporte pesado continúa vigente y debe respetarse.

¡Alerta vial!



Ministerio de Comunicaciones inicia trabajos de reparación en muro del Viaducto Lomas del Norte en ruta El Atlántico zona 18, dirección hacia calzada José Milla.



⚠️ Tome en cuenta desde este lunes, los trabajos durarán un mes, realizan reducción de carriles y se… pic.twitter.com/svBeJnQnO5 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 2, 2026

Asimismo, recomendaron a los conductores tomar precauciones, planificar sus rutas con anticipación y atender las indicaciones del personal en el área.

La intervención está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, a través de Covial, y forma parte de las acciones de mantenimiento en esta vía de ingreso a la ciudad.