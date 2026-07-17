Réplica: reportan temblor de 4.7 tras terremoto este viernes

Otro sismo fue sensible dos horas después de uno más fuerte que sacudió a México y Guatemala esta mañana.
EN CONTEXTO: Corrigen magnitud: terremoto de 7.4 fue sensible en Guatemala
Un nuevo sismo fue sensible en el territorio guatemalteco a las 10:44 horas de este viernes 17 de julio luego de que se registrara un terremoto.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este otro sismo tuvo una magnitud de 4.7.
El epicentro del mismo fue nuevamente en el océano Pacífico, entre las costas de México y San Marcos, Guatemala.
La profundidad del mismo ocurrió a 13.95 kilómetros, según el Insivumeh.