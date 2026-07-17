Réplica: reportan temblor de 4.7 tras terremoto este viernes

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Otro sismo fue sensible dos horas después de uno más fuerte que sacudió a México y Guatemala esta mañana.

Un nuevo sismo fue sensible en el territorio guatemalteco a las 10:44 horas de este viernes 17 de julio luego de que se registrara un terremoto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este otro sismo tuvo una magnitud de 4.7.

El epicentro del mismo fue nuevamente en el océano Pacífico, entre las costas de México y San Marcos, Guatemala.

La profundidad del mismo ocurrió a 13.95 kilómetros, según el Insivumeh.