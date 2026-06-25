Familia de futbolista desaparece en Venezuela tras terremotos

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El jugador está desesperado y pidió ayuda a través de sus redes sociales.

El futbolista argentino Lucas Trejo, quien actualmente juega para el Club Sport Marítimo de La Guaira de la Segunda División venezolana, lanzó un mensaje de ayuda a través de sus redes sociales, luego que su familia desapareciera tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles.

Su esposa y dos hijos están desaparecidos. (Foto: redes sociales)

De acuerdo al jugador, su esposa Yanina Maranella y sus dos hijos Aarón y Ainhoa, estaban en un edificio ubicado en Playa Grande, La Guaira, el cual se derrumbó tras los dos sismos.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí", escribió.

El jugador argentino busca a su familia. (Foto: Instagram)

Al menos 164 personas han muerto y casi un millar resultaron heridas por los dos terremotos, los cuales provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La zona más castigada fue el estado de La Guaira, en el norte del país. En la zona costera se observaron decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.