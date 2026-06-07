Municipalidad de Mazatenango se pronunciará ante suspensión del proyecto Xochi

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La Municipalidad de Mazatenango adelantó que convocará a una conferencia de prensa para hablar sobre la autopista Xochi.

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Tras suspender el derecho de vía del proyecto Xochi Corredor de las Flores, la Municipalidad de Mazatenango informó a través de sus redes sociales que convoca a una conferencia de prensa el próximo lunes y a hacer un recorrido por el tramo correspondiente a su jurisdicción.

"La verdad debe prevalecer", indica la convocatoria en mención, la cual cita a los medios de comunicación en las instalaciones del Salón de Honor de la Municipalidad.

Convocatoria emitida por la Municipalidad de Mazatenango para la conferencia de prensa. (Foto: redes sociales)

Sobre el caso

De acuerdo con la empresa encargada del proyecto, se trata de 31 kilómetros que pasarían por seis municipios entre Suchitepéquez y Retalhuleu.

La inauguración de la autopista estaba prevista para el próximo domingo 14 de junio, sin embargo, trabajadores de la municipalidad colocaron rótulos en donde se indicaba que dicha obra estaba cancelada.

La licencia de construcción fue concedida en 2023 a la empresa correspondiente para la construcción de 2.71 kilómetros en la jurisdicción de Mazatenango, lugar a cargo de la comuna que ahora suspende el permiso correspondiente.

Tras recibir una primera prórroga y proceder a entregar la documentación respectiva, la empresa procedió a pagar las tasas correspondientes y hasta el momento, no había oposición sobre la licencia, costo de la obra o características del proyecto en mención.

Tramos del recorrido del proyecto vial Xochi Corredor de las Flores. (Foto: Xochi/Soy502)

El 3 de febrero del presente año, se solicitó una segunda prórroga, misma que no ha sido resuelta. Al área de construcción se han presentado personeros de la Municipalidad de Mazatenango, a cargo del alcalde Carlos Villagrán.

La empresa ya accionó con dos amparos, el primero por amenaza de suspensión de la construcción y operación del poryecto y el segundo por silencio administrativo, ante la falta de resolución de la prórroga solicitada.