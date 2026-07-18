Sigue temblando: se registran dos temblores esta tarde

Durante la tarde de este viernes 17 de julio se reportaron dos sismos a las 17:00 horas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el primer se registró en Suchiate, México y tuvo una magnitud de 4.4. Este sismo sucedió a las 17:35 horas, con 51 kilómetros de profundidad.

El segundo se registró en las costas del pacífico y tuvo una magnitud de 4.4, el cual sucedió a las 17:48 horas, con 33 kilómetros de profundidad.

Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución, mantener la calma y estar alerta a fuentes oficiales.

Estos son los sismos que registró la aplicación del Insivumeh. (Foto: Insivumeh)