San Marcos: Surgen más videos del fuerte sismo ocurrido este viernes

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Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que ocurrió el fuerte sismo esta mañana en una de las regiones donde fue más sensible.

Por medio de las redes sociales han surgido distintos videos en donde se observan los momentos de tensión en San Marcos, debido a un terremoto de magnitud 7.4 en el océano Pacífico.

Una cámara de vigilancia captó la manera en que se vivió el fuerte sismo en el municipio de Equipulas Palo Gordo, en donde se observa la magnitud del temblor.

Por lo tanto, una mujer decide colocarse en la puerta de su vivienda mientras grita el nombre de otra persona probablemente para que se resguarde.

Video del terremoto magnitud 7.4 en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. A pesar de que el epicentro fue en el mar, fue muy sensible en suroccidente. pic.twitter.com/QFNDXg1Ilw — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) July 17, 2026

En otro video grabado por un comerciante, se observa cuando los productos de una tienda de conveniencia comienzan a caer durante el sismo, mientras que en las afueras del comercio se mueven más objetos como un vehículo y los árboles del sector.

La estación 101 de Bomberos Municipales Departamentales compartió otro video grabado por una cámara de seguridad en la aldea Chayen, en San Rafael Pie de la Cuesta, en donde las ambulancias se movían y las personas salían de los inmuebles para ponerse a salvo.