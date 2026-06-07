Toledo volvió al Asian Tour en el Am Green IGPL Bharath Classic de Marruecos

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El profesional guatemalteco, José Toledo, volvió a la actividad en el Asian Tour, en Marruecos. Concretamente al Am Green IGPL Bharath Classic, en el cual finalizó con un score de 148, +4 sobre el par, para ubicarse en el puesto 79.

El jugador se ausentó por seis semanas de la alta competencia, debido a unas dolencias de espalda que lo aquejaron en varios torneos. Su recuperación la realizó en Texas, donde tiene su residencia. Ahí se sometió a terapias junto a sus preparadores físicos y entrenadores.

La semana recién pasada, José, participó en el Tour Championship, de la Gira Profesional Mexicana de Golf, realizado en Guanajuato. Ahí, finalizó en el cuarto puesto, lo que demostró que su recuperación tuvo el éxito esperado.

Ahora, en Marruecos, compartió con varios de los mejores jugadores asiáticos del mundo, en un certamen que se disputó en Mazagan Beach & Golf Resort.

El sueco, Charlie Lindh, fue el ganador del Am Green IGPL Bharath Classic, que se disputó en Marruecos. (Foto: Asian Tour)

El Mazagan fue diseñado por Gary Player, el golfista sudafricano considerado uno de los más grandes que ha visto este deporte. Sus mayores títulos fueron la inspiración para crear y diseñar el Mazagan Golf Club.

Este es un field de 18 hoyos, par 72, situado junto a la playa y que sigue los contornos de las dunas, y las características naturales del terreno. El campo fue diseñado con el objetivo de respetar este entorno, conservando su carácter natural y sus maravillosas vistas al mar.

En este marco, Toledo volvió a la alta competencia, con la finalidad de ir cosechando puntos en el Ranquin Mundial de Golf, que le permitan clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.