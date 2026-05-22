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Montacargas deja vidrio esparcido en la cinta asfáltica y obstruye el paso

  • Por Reychel Méndez
22 de mayo de 2026, 06:34
El paso quedó obstruido en uno de los carriles debido a carga que quedó esparcida en la cinta asfáltica. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El paso quedó obstruido en uno de los carriles debido a carga que quedó esparcida en la cinta asfáltica. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El paso quedó limitado en el tramo de Prados de Villa Hermosa.

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Durante las primeras horas de este viernes 22 de mayo, se reportó un percance en la vía pública que limita el paso en los sectores del 3 al 11 de Prados de Villa Hermosa en San Miguel Petapa.

Se trata de un montacargas que dejó dos contenedores plásticos en la cita asfáltica. Según se observa en el video, el vidrio quedó esparcido en el suelo. 

Debido a los escombros, las autoridades limitaron el paso mientras se realiza la limpieza de este espacio para habilitar el carril cerrado.

Se recomienda buscar rutas alternas y salir con tiempo de anticipación.

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