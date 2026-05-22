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Hombre muere tras ser atacado con arma blanca en zona 12

  • Por Geber Osorio
21 de mayo de 2026, 20:04
Ciudad de Guatemala
La víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima murió tras sufrir graves heridas en diferentes partes del cuerpo.

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Un hombre herido fue localizado en la 24 calle y 26 avenida de la zona 12, durante la noche de este jueves 21 de mayo.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por arma blanca.

La víctima quedó sin vida en la vía pública. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima quedó sin vida en la vía pública. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima quien aun no ha sido identificada, presentaba las heridas en el área del tórax y abdomen, según indicaron los socorristas.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley en el lugar.

Las autoridades investigan el motivo del crimen. (Foto: Bomberos Municipales)
Las autoridades investigan el motivo del crimen. (Foto: Bomberos Municipales)

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