Hombre muere tras ser atacado con arma blanca en zona 12

La víctima murió tras sufrir graves heridas en diferentes partes del cuerpo.
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Un hombre herido fue localizado en la 24 calle y 26 avenida de la zona 12, durante la noche de este jueves 21 de mayo.
Bomberos Municipales arribaron al lugar y constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por arma blanca.
La víctima quien aun no ha sido identificada, presentaba las heridas en el área del tórax y abdomen, según indicaron los socorristas.
Se dio aviso a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley en el lugar.