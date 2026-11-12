Los dos bloqueos que permanecen activos este jueves por el precio del pasaje (video)

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Por segundo día consecutivo, vecinos de Retalhuleu mantienen bloqueos en dos puntos de la RN-9S para exigir una reducción en las tarifas del transporte colectivo.

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Las manifestaciones por el incremento al costo del pasaje continúan por segundo día consecutivo en Retalhuleu.

La mañana de este jueves 12 de noviembre, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) reportó dos puntos con complicaciones en la ruta RN-9S.

PROVIAL reporta bloqueos en los kilómetros 206 y 198 de la RN-9S. (Imagen: Provial)

El primero se encuentra en el kilómetro 206, en aldea Biloma, donde permanece bloqueado el paso en ambos sentidos. El segundo está en el kilómetro 198, en aldea La Guitarra, donde se mantiene circulación alternada.

Según reportes de medios locales, los vecinos retomaron los bloqueos desde las 5:00 horas, luego de haber habilitado la circulación la noche anterior. La medida busca que los transportistas reduzcan las tarifas que cobran en los recorridos entre la cabecera departamental y las comunidades.

¿Qué vehículos pueden circular?

En aldea La Guitarra, los manifestantes permiten el paso de vehículos particulares, motocicletas y otros automotores durante intervalos de 15 minutos. Sin embargo, mantienen restringida la circulación de la mayoría de buses de transporte colectivo que cubren la ruta hacia Champerico.

Algunas líneas sí tienen autorización para circular debido a que, según los reportes locales, llegaron a acuerdos con los vecinos para cobrar Q5.00 en determinados recorridos.

Los pobladores señalan que el malestar se debe a las tarifas que consideran elevadas en los trayectos entre las aldeas y la terminal de buses de Retalhuleu.

Vecinos de Retalhuleu mantienen bloqueo y circulación alternada en dos puntos de la RN-9S para exigir una reducción en las tarifas del pasaje. : Diario Reu @soy_502 https://t.co/sSUnB7BoMd — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 12, 2026

Reunión con autoridades

Para este jueves estaba prevista una reunión en la Gobernación Departamental de Retalhuleu, representantes de las comunidades para acuerdos con los transportistas.

Los vecinos esperan que las autoridades intervengan para establecer una mesa de diálogo con los propietarios de las líneas de transporte. La continuidad de los bloqueos dependerá de los resultados de ese acercamiento.

Mientras tanto, PROVIAL recomienda a los conductores tomar precauciones al circular por los sectores afectados y considerar posibles rutas alternas.