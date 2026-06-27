¡Atención! Alta carga vehicular afecta el paso sobre la ruta al Pacífico

Tráfico pesado se reporta en ruta al Pacífico, este sábado en que los guatemaltecos vivirán un descanso de tres días.
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La Policía Municipal de Villa Nueva reportan fuerte congestión vehicular desde el km. 20 de la ruta al Pacífico este 27 de junio.
Extensas filas de transportes se han formado con dirección hacia el sur.
Desde este viernes se pronosticÓ, por parte de EMETRA, bastante afluencia vehicular en las principales rutas de salida de la Ciudad de Guatemala.
Esto se debe al descanso largo que tendrán los guatemaltecos por el traslado del asueto del Día del Ejército (30 de junio) al lunes 29 de junio.