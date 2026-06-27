Se bajó a "comprar chicharrones", obstruyó el tránsito y terminó multado (video)

La multa fue aplicada al conductor luego de detener el tránsito por bajarse a comprar chicharrones en una venta de carne ubicada en zona 18.
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El conductor fue captado por las cámaras de seguridad de la Alcaldía Auxiliar del sector, obstruyendo el tránsito para comprar chicharrones el pasado 25 de junio, en una venta ubicada en la Colonia Maya, en zona 18.
En el video se observa que el conductor detiene su marcha para descender del transporte y bajar a comprar el producto, con varios conductores detrás de él.
Incluso en las imágenes se observa que uno de los conductores que desea avanzar intenta rebasarlo para continuar la marcha, pero el vehículo del comprador sigue obstruyendo el paso.
Mira el video aquí.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) tras la denuncia impuso una multa de Q200 por obstruir la vía pública, según la Ley de Tránsito de Guatemala.
La PMT monitorea el sector para poder permitir el flujo vehicular del sector.