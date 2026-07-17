Conductores cruzan carriles contrarios en Villa Nueva

Dos motoristas fueron captados circulando en sentido contrario para luego atravesar cuatro carriles de la ruta de al Pacífico.
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Un video compartido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, muestra las maniobras imprudentes de dos motoristas en la ruta al Pacífico, en el sector de la cuesta de Villalobos que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.
El video muestra cómo los motoristas circulaban en contra de la vía sobre la banqueta y posteriormente decidieron cruzar los cuatro carriles de la ruta; para dirigirse al desvío que conduce hacia San Cristóbal, Mixco.
En el lugar se mantenía congestión vehicular. Y en momentos posteriores se observa cómo uno de los motoristas cruza frente a un transporte pesado para lograr avanzar.
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