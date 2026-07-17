Reportan severos daños estructurales en Sololá tras fuerte sismo

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Distintos inmuebles han sufrido daños y colapsos luego de que un fuerte sismo de 7.4 sacudiera a gran parte del país, siendo la región del occidente la más afectada.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) junto a los cuerpos de socorro han iniciado las evaluaciones de daños preliminares, confirmando estragos materiales significativos en diversos municipios de la cuenca del Lago de Atitlán y la cabecera departamental de Sololá.

Se ha registrado colapso vial e infraestructura afectada en el municipio de San Pedro La Laguna, donde el fuerte sismo provocó un desprendimiento de tierra masivo sobre la principal vía de acceso.

Varias viviendas sufrieron daños estructurales este viernes. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

El ingreso al municipio se encuentra totalmente bloqueado por toneladas de piedra y tierra que cayeron sobre la carretera, dejando incomunicada temporalmente a la población y deteniendo el flujo comercial y turístico de la zona.

Equipos de maquinaria pesada ya coordinan su movilización para iniciar las labores de limpieza. La vulnerabilidad de las viviendas particulares también quedó en evidencia tras el sismo, en Santa Clara La Laguna. Los cuerpos de socorro reportaron el derrumbe total de una vivienda. Se evalúa si hay personas heridas bajo los escombros o si los habitantes lograron evacuar a tiempo.

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Viviendas sufrieron severos daños tras el sismo. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

En Santiago Atitlán, se confirmó la caída de una pared estructural de grandes proporciones en el casco urbano, generando pánico entre los transeúntes que a esa hora iniciaban sus actividades diarias.

En la cabecera departamental, la preocupación se centra en el Centro Comercial Municipal Mercado de Sololá. El edificio ha sufrido daños significativos en su estructura, reportándose grietas expuestas en muros y desprendimiento de acabados, lo que obligó a los comerciantes y compradores a evacuar las instalaciones de forma inmediata.

Centros educativos también se encuentran entre los inmuebles dañados. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales continúan recorriendo las diferentes zonas afectadas, atendiendo principalmente a decenas de pobladores con crisis nerviosa. Las autoridades instan a la población de Sololá a mantener la calma, asegurar sus entornos ante posibles réplicas y evitar transitar por las rutas que presentan desprendimientos activos de tierra.