VIDEO: graban intensa balacera durante persecución policial en Petén

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Un picop intentó darse a la fuga luego de que las fuerzas de seguridad le hicieran el alto en un operativo policial.

Una balacera quedó grabada en video la tarde del pasado viernes, en la avenida 15 de septiembre, barrio El Centro, municipio de Poptún, departamento de Petén.

En las imágenes se observa el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban un operativo y le hicieron el alto a un picop que transitaba en la zona.

El vehículo aparentemente se intenta hacer hacia la orilla, pero segundos después retrocede para darse a la fuga, por lo que las fuerzas de seguridad le disparan a los neumáticos para evitar que continúe su marcha.

Sin embargo, el conductor del picop acelera e intenta escapar, los agentes vuelven a disparar en repetidas ocasiones y comienzan una persecución, lo que generó tensión entre los comerciantes y vecinos del sector.

Metros más adelante logran interceptar al picop y detener a los tripulantes del mismo, tratándose de dos jóvenes que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Mira aquí el video: