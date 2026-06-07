Fuerte colisión entre motocicleta y picop queda grabada en video

Tras el choque, vecinos acudieron al rescate de las afectadas
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Un video que circula en redes sociales, documentó el momento exacto cuando sucede una fuerte colisión entre una motocicleta y un picop.
Según la información proporcionada por el video, esto sucedió en la aldea Arizona, en el Puerto San José durante la tarde del pasado viernes 5 de junio.
En las imágenes se puede notar que dos mujeres a bordo de una motociclet, terminan impactadas por el picop.
Tras el choque, las mujeres vuelan por los aires y terminan cayendo metros adelante de dónde chocaron. Inmediatamente una de ellas grita, diciendo que su rostro había quedado lastimado.
Segundos más tarde, vecinos acudieron para auxiliarlas y estabilizarlas, mientras el piloto del vehículo se quedó en el lugar para asumir su responsabilidad.