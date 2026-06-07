Un recluso y un menor de edad resultan heridos tras disturbios en Preventivo zona 18

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Un recluso y un menor de edad que entró de visita al preventivo terminaron con heridas de proyectil de arma de fuego.

Durante la tarde de este domingo 7 de mayo, se reportaron disparos dentro de el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

Por el momento se desconocen las razones por las que se inició el disturbio. Sin embargo, se conoce que dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego.

Se trata de un visitante y un recluso, quienes fueron auxiliados por Bomberos Municipales. Posteriormente se identificaron como Mauricio Gaitán, de 32 años, quien es recluso de este centro de detención y que fue trasladado al Hospital Roosevelt.

También fue identificado un menor de 17 años, que se encontraba de visita. El adolescente resultó herido en el tórax y fue trasladado al Hospital Los Ángeles, en la zona 1 capitalina.

El recluso herido fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

Disparos y fuerzas de seguridad.

Tras los disturbios, autoridades penitenciarias y Policía Nacional Civil ya se encuentran en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, las fuerzas de seguridad llegaron al Preventivo de la zona 18 a realizar cambio de turno tras disturbios de esta tarde.