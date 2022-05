Abogados de Depp cuestionaron a Heard por no donar millones del pasado juicio

Una guerra campal inició en la corte cuando una de las abogadas de Johnny Depp cuestionó a Amber Heard acerca de por qué no ha donado aún los 7 millones de dólares que recibió como acuerdo de divorcio, mismos que ella misma prometió entregar a dos organizaciones, pues no le interesaba el dinero.

Amber Heard recibió 7 millones como indemnización de su divorcio con Johnny Depp, cantidad que prometió donar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y al Hospital Infantil de Los Ángeles afirmando que no quería nada del actor, pero hasta esta fecha las cantidades no se han entregado.

Durante el juicio, la defensa de Depp mostró una entrevista que ella dio a un medio televisivo donde había dicho que ya había donado los 7 millones a caridad, mismos que debía desembolsar Depp, sin embargo pasó el tiempo desde que el acuerdo se firmase y la actriz no transfirió el dinero a las dos asociaciones a las que dijo querer apoyar, solo adelantó una mínima cantidad (350 mil dólares) al Hospital Infantil de Los Ángeles.

Heard fue cuestionada por la abogada de Depp Camille Vasquez, pues hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna transacción de la promesa que la actriz hizo, argumentando que solo buscaba el dinero del famoso.

Durante el juicio hubo una dura tensión, las palabras que desataron la batalla fueron: "Prometer y donar", pues Amber dijo que para ella significaban lo mismo, afirmó en el estrado que había prometido el dinero a las organizaciones, Camille afirmó que aunque lo hubiese prometido, Amber no había entregado el dinero de manera física.

"Señorita Heard, escuche, respetuosamente, esa no es mi pregunta”, dijo en varias ocasiones en una tensa ida y vuelta sobre su promesa no cumplida.

Cuando Vasquez le preguntó si hasta hoy, ya había donado el dinero, Amber le contestó que ya lo había prometido, la especialista legal contestó:

Abogada: señorita Heard, esa no es mi pregunta, por favor, trate de contestar mi pregunta, ¿sentada aquí hoy, usted aún no ha donado los 7 millones de dólares? ¡donado, no prometido, donado!, ¿los 7 millones de dólares, de su acuerdo de divorcio a caridad?

Heard: yo uso promesa y donación como sinónimos.

Abogada: pero yo no señorita Heard, yo no las uso como sinónimos.

Heard: así es como las donaciones se pagan.

Abogada: señorita Heard, respetuosamente, ¡esa no es mi pregunta! Eso fue por que usted sí quería algo.

Heard: yo no quería nada y no tuve nada.

Abogada: ¡usted quería el dinero del señor Johnny!

Heard: no lo obtuve, no estaba interesada en eso. Yo amaba a Johnny y por eso estaba con él.

Abogada: usted quería aplausos por donar el dinero.

Heard: eso es incorrecto

Abogada: usted quería buena prensa

Heard: en general uno siempre quiere buena prensa, sí.

Abogada: quería verse altruista públicamente.

Heard: no era mi interés, mi interés está en mi nombre, en limpiar mi nombre, en ese tiempo fui llamada mentirosa y mis motivos fueron cuestionados, vi que era importante aclararlo quería que no hubiera ninguna duda de que no podía ser etiquetada porque Johnny era una gran estrella y tenía más publicidad.

Abogada: entonces en esta entrevista de octubre de 2018 usted dijo que había, entre comillas, donado y entre comillas, su total acuerdo de divorcio a caridad ¿correcto?,

Heard: es correcto.

Abogada: de hecho sus palabras exactas fueron, entre comillas, 7 millones en total, donadas, las dividí entre ACLU y el Hospital Infantil de Los Ángeles, ¿correcto?

Heard: es correcto, hice esa declaración tan pronto como me divorcié y llegamos al acuerdo, ahí lo prometí.

Abogada: y lo dijo porque, entre comillas, usted no quería ¡nada!, entre comillas.

Heard: eso es correcto

Abogada: pero no ha donado enteros los 7 millones de dólares a caridad hasta este punto ¿verdad?

Heard: eso es incorrecto

Abogada: sentada aquí señorita Heard, todavía no ha donado los 7 millones de dólares de su acuerdo de divorcio a caridad. ¿es correcto?

Heard: incorrecto, prometí el total del acuerdo, 7 millones.

Abogada: esa no es mi pregunta, por favor, trate de contestar mi pregunta: sentada aquí hoy no ha donado los 7 millones, donado, no prometido, no ha donado 3,5 millones a ACLU.

Heard: no lo he hecho todavía.

Abogada: hasta hoy no ha donado los 3.5 millones a Hospital Infantil.

Heard: no lo he hecho todavía, Johnny me demandó.

Abogada: hasta ahora no ha donado, pagado, 7 millones de dólares, de su acuerdo de divorcio a caridad ¿correcto?

Heard: No he podido realizar esas obligaciones, sí.

Abogada: entonces no ha donado.

Heard: no he podido realizar esas obligaciones.

Abogada: entonces es un no ¿verdad?

Heard: lo prometí, quiero ser clara en eso, lo prometí por completo. No he podido cumplirlo porque fui demandada.

Abogada: usted tuvo los 7 millones 13 meses antes que el señor Depp la demandara y prefirió no pagarlo a la caridad a la que usted se lo prometió.

Heard: no estoy de acuerdo con la forma en que lo dice.

