¡Impresionante! Jaguar aparece frente a turistas en el Parque Nacional Tikal (video)

Un impactante avistamiento de jaguar quedó grabado por turistas este viernes en el Parque Nacional Tikal en Petén, mientras grababan a coatíes.
Este viernes se registró un inesperado hecho en el Parque Nacional Tikal, mientras turistas apreciaban la naturaleza.
Se trata de un jaguar que hizo su aparición frente a los visitantes que se encontraban en dicho lugar durante este 7 de noviembre.
Roel Contreras, quien estaba en el lugar, logró grabar el momento exacto, ya que se encontraba grabando a unos coatíes, los cuales son comunes en el sector.
Sin embargo, no se esperaban a que apareciera un jaguar, el cual cazó a uno de los coatíes, esto ante las miradas de los turistas.
Vea el video:
Algunos internautas han mencionado que estas imágenes son parte de la fauna en su máximo esplendor.