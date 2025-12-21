Mantenimiento preventivo: Sigue estos consejos para evitar fallas en los frenos

-

Cuando un vehículo se "embreca" y no se puede mover, es una señal urgente de peligro que apunta directamente a graves fallas en el sistema de frenos. El experto Santo Vásquez explica las causas principales y resalta la importancia del mantenimiento preventivo para evitar percances.

Cuando un vehículo se "embreca", significa que queda atascado y no puede moverse, como si las ruedas estuvieran frenadas o pegadas. Esta situación, según especialistas, suele indicar fallas mecánicas que requieren atención inmediata.

Para conocer más sobre este problema, conversamos con el mecánico Santo Vásquez, quien atiende en su taller ubicado sobre la ruta nacional, en el kilómetro 198, a pocos metros de la entrada al cantón Poxlajuj, en Totonicapán.

Los precios del servicio a las pinzas de freno pueden variar dependiendo del vehículo. (Foto: José García/Colaborador)

Vásquez explicó que una de las causas más comunes del embrecado son las fallas en el sistema de frenos. "Un carro se embreca por fallas en los caliperes atascados, que mantienen las pastillas pegadas a los discos", indicó. Los caliperes, añadió, son un componente esencial del sistema de frenos, también conocidos como pinza o mordaza; incluso el nombre se utiliza para referirse a una herramienta de medición precisa llamada calibrador.

El mecánico destacó que otras causas pueden estar relacionadas con el líquido de frenos, ya sea por fugas, falta de cambio o un nivel insuficiente. También pueden influir pastillas de freno muy desgastadas que rozan directamente el disco, así como fallas en el pedal o en la bomba principal del sistema.

Es necesario darle mantenimiento a los vehículos para reducir el riesgo de accidentes. (Foto: José García/Colaborador)

Vásquez recomendó realizar mantenimiento preventivo, dependiendo del uso del vehículo, visitando a un mecánico de confianza para revisar fricciones, tambores y mordazas, asegurando que todo esté en buenas condiciones y sin fugas de aceite o líquido de frenos.

"Intentar reparaciones improvisadas es peligroso, especialmente en el sistema de frenos", enfatizó, pues podría agravar el problema o comprometer la seguridad. El costo del servicio, concluyó, dependerá del tipo de reparación y de las condiciones en que se encuentre el vehículo al momento de la revisión.

Se debe buscar el servicio de un mecánico especializado. (Foto: José García/Colaborador)

Recomendaciones

1. Revisa el sistema de frenos regularmente

Cambia el líquido de frenos cada 1–2 años o según indique tu mecánico.

Asegúrate de que no haya fugas en las líneas o depósitos.

Verifica que los caliperes no estén atascados y que se deslicen correctamente.

2. Cambia las pastillas de freno a tiempo

No esperes a que rechinen o dañen el disco.

Pastillas desgastadas pueden quedar pegadas y provocar el embrecado.

3. Mantén en buen estado los discos y tambores

Si están rayados, deformados o muy delgados, pueden causar que el freno se trabe.

Un rectificado o reemplazo a tiempo evita daños serios.

4. Evita usar el vehículo con piezas sobrecalentadas

En bajadas largas usa freno de motor (cambio bajo), no solo el freno de pedal.

El exceso de calor hace que los frenos se peguen.

Se debe revisar que no haya fuga de líquido de frenos o aceite. (Foto: José García/Colaborador)

5. Lava el vehículo con cuidado

Evita dirigir agua a presión a los caliperes o sensores; la humedad atrapada provoca corrosión y trabones.

6. No descuides la bomba de frenos

Si el pedal se siente duro, esponjoso o tarda en regresar, es señal de que algo no está funcionando bien.

7. Maneja suavemente

Evita frenazos constantes o bruscos, ya que calientan el sistema y aceleran el desgaste.

8. Revisa el sistema después de manejar en caminos con lodo

Fango seco o arena pueden trabar las mordazas o pastillas.

9. Realiza revisiones periódicas con un mecánico de confianza