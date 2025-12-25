Conductor pierde el control y choca contra un árbol en la calzada Atanasio Tzul

Las autoridades indicaron que conducía bajo aparentes efectos del alcohol.
La tarde de este 25 de diciembre, autoridades de tránsito reportaron un accidente en la calzada Atanasio Tzul, cuando un conductor perdió el control de su vehículo tipo picop rojo y terminó impactando contra un árbol.
Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que el conductor presentaba señales de encontrarse en aparente estado de ebriedad y fue trasladado a la Torre de Tribunales para solventar su situación legal, mientras que el vehículo fue llevado a un predio municipal.
Tras el percance las autoridades confirmaron solo daños materiales.
Multas
Conducir bajo los efectos del alcohol es considerado un delito doloso en Guatemala.
De acuerdo con el reglamento de tránsito, dar positivo en una prueba de alcoholemia conlleva una multa base de Q500. Sin embargo, la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, contenida en el Decreto 45-2016, establece sanciones más severas en su artículo 40 bis, que incluyen la retención y suspensión de la licencia de conducir.
El reglamento de tránsito contempla la suspensión de la licencia de uno a dos años y multas que van de Q5 mil a Q25 mil para conductores particulares, mientras que en el caso de transporte colectivo o de carga, la suspensión puede ser de dos a cuatro años, con multas de entre Q10 mil y Q50 mil.