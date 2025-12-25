Orquesta Sinfónica de Guatemala dice adiós a Julio Antonio García Pelaez

El flautista Julio Antonio García Pelaez falleció y la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala presentó sus condolencias.
"La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala lamenta profundamente el sensible fallecimiento del maestro Julio Antonio García Pelaez, flautista principal retirado de nuestra institución".
"Extendemos nuestras más sinceras muestras de condolencia a su estimada familia, deseándoles fortaleza, resignación y pronto consuelo ante tan irreparable pérdida. Su legado musical y humano permanecerá siempre en la memoria de nuestra Orquesta y del público que tuvo el privilegio de escucharlo", se lee en la esquela.
Julio Antonio dejó un gran legado y muchas personalidades recuerdan su momento dentro de la agrupación.
Julio Antonio García Peláez
Según el maestro Léster Godínez, García fue jefe de registro de flauta en la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala -OSN- y solista en diversos conciertos para flauta y orquesta y en música de cámara.
"De carácter alegre, gustaba de jugar bromas a las que se unían compañeros cercanos de otros registros, manteniendo un ambiente de armonía en las maderas, pero siempre dentro de los márgenes del respeto. Sin embargo, como maestro de flauta, mantenía la seriedad y el rigor. Lo recuerdo especialmente en el Concierto para arpa y flauta de Mozart, con la maestra Floridalma Robles. De grata recordación, descanse en paz el maestro Julio García Peláez", expresó el guatemalteco.