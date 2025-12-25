Viejo conocido: El candidato para tomar el banquillo de Xelajú MC

Los superchivos entran en una semana clave de cara al torneo Clausura 2026, ya que la directiva deberá definir al nuevo entrenador que tomará el banquillo superchivo tras la renuncia de Amarini Villatoro la semana pasada.
Tras quedar descartado Mauricio Tapia, quien esta semana renovó su contrato con Antigua GFC y decidió continuar su proyecto con los coloniales, la dirigencia altense centró su atención en dos nombres: Roberto Hernández y Sebastián Bini.
El principal favorito es el mexicano, actual director de Fuerzas Básicas de Comunicaciones. Hernández fue separado del primer equipo albo a mitad de temporada por malos resultados, aunque continuó ligado a la institución, por lo que deberá negociar su salida para incorporarse a Xelajú. Su experiencia y palmarés lo respaldan, ya que fue campeón con Malacateco en 2022.
La otra opción es el argentino Sebastián Bini, quien quedó libre tras renunciar a Cobán Imperial al final del torneo, debido a desacuerdos con la planificación deportiva. Bini ya sostuvo conversaciones con la directiva superchiva y espera una resolución. El argentino tiene el palmarés de dos títulos en Municipal.
Todo apunta a que la balanza se inclina a favor de Hernández, y la decisión final sería anunciada a más tardar el próximo lunes.