IFX Networks Guatemala busca convertir al país en el hub tecnológico de la región

Con una inversión inicial de US$24 millones y la proyección para invertir US$32 millones más en los próximos tres años, la empresa tiene como objetivo ser el líder en el sector de data centers.

IFX Networks Guatemala promete ser el data center más moderno de Centroamérica, ofrecer condiciones de nivel mundial para el almacenamiento de información empresarial y atraer a gigantes de la estatura de Google, Meta o Instagram, lo que generaría nuevas oportunidades de empleo, inversión y crecimiento económico.

De acuerdo con Alexander Gutiérrez, Country Manager de la firma en Guatemala, el proyecto local nació porque se tiene fe en el potencial del país y se observó la oportunidad de hacer negocios. "Nosotros queremos apoyar el crecimiento y hacer de Guatemala el HUB tecnológico de Centroamérica", afirmó el ejecutivo.

Con esta misión en mente, la empresa de origen estadounidense, con sede en Florida e importante presencia en Colombia y Chile, ya ofrece servicios de clound (nube) data center a las empresas radicadas en el país, con costos de entre 39 a 42 por ciento menores que otras nubes públicas.

El gerente de país explicó que las características técnicas de sus instalaciones permiten tener el 99.989 de disponibilidad de la información, con el equipamiento de la mayor tecnología y estándares de operación a nivel mundial para manejo de datos e información, garantizado por el Uptime Institute, institución que garantiza que un centro de datos cumple con estándares rigurosos para ofrecer una operación continua y confiable.

Las instalaciones del data center permitirá a las empresas alojar sus propios equipos, o bien, migrar sus datos al clound de IFX Networks Guatemala, quien administrará la información, garantizará su resguardo, ofreciendo sitios de respaldo a través de tecnología de almacenamiento como la compresión de datos, firewalls, asegurando la disponibilidad de la información para que la data siempre pueda estar disponible y procesable.

Las instalaciones del data center permitirá a las empresas alojar sus propios equipos. (Foto: Soy502)

La importancia de la velocidad

Gutiérrez resaltó la importancia de que la velocidad de respuesta (latencia) cuando se envía la solicitud de un dato sea la más rápida. "La latencia tiene que ser lo suficientemente corta o rápida para que cada vez que tú haces una solicitud o que envías un dato, o que requieres una información, los datos estén disponibles para realizar el proceso que se requiere."

Ese nivel de velocidad y disponibilidad solo puede lograrse cuando los centros de datos están ubicados dentro del país y operan con los estándares más avanzados, dijo.

Según el ejecutivo, los empresarios deben tomar muy en cuenta que, al asegurar un acceso estable a la información, también se obtiene una reducción significativa del riesgo. "Hay empresas que perderían hasta el 30% de su operación si no tuvieran acceso a sus datos, y otras que simplemente no podrían seguir funcionando", afirmó Gutiérrez.

Otro aspecto importante que brinda el servicio de IFX Networks Guatemala es que, en el caso de los racks (gabinete metálico vertical diseñado para albergar y organizar de forma segura servidores, switches y otros equipos de red), se contará con la potencia en cuanto a suministro de electricidad, de aire acondicionado y de enfriamiento para evitar que los equipos sufran daño.

Una ventaja de tener racks es que, si un empresario decide instalar una nueva protección o Firewall en su equipo, puede hacerlo en el mismo día, en tanto que, si el data center está en otro país, la acción es casi que imposible.

Por otro lado, un aspecto de seguridad más es que, por medio de la estrategia conocida como "data centers federales", que interconecta las operaciones con los data center de otras regiones, la información siempre estará respaldada, lo que significa que el backup de la información de cada empresa estará en la central de Santiago, en Chile, o en la sede de Bogotá, en Colombia.

Empleo de calidad

Aunque la generación de empleo en el caso de los data center es mínima. Durante la construcción de las instalaciones fueron creados alrededor de 350 empleos directos.

Cuando arranque la operación en su segunda fase, planificada en las siguientes semanas, se estima la creación de entre 35 y 40 puestos especializados, además de 60 a 70 empleos indirectos.

Como se trata de talento altamente calificado en áreas como seguridad, redes, conectividad y electricidad, la empresa ya inició programas de capacitación para formar a los técnicos que demanda la industria.

Gutiérrez resaltó que Guatemala en la actualidad tiene un mercado poco tecnificado, pero con alto potencial de crecimiento, pues todavía existen empresas que almacenan sus servidores en espacios inadecuados.

Alexander Gutiérrez, Country Manager de la firma en Guatemala. (Foto: Soy502)

Por lo anterior, uno de los principales retos, afirma, es que las pymes comprendan que la nube no es un riesgo, sino un aliado para escalar, ganar eficiencia y proteger sus datos.

Además de atender el mercado bancario, empresarial y en especial de Pymes, IFX Networks Guatemala tiene como otro reto importante dejar claro entre los usuarios de almacenamiento de información que guardar datos no es tener un computador en una bodega al lado de los instrumentos de limpieza, sino que contar con tecnología y condiciones óptimas de operación, puesto que, si no se hace de esa manera, se ponen en riesgo sus operaciones.

"La información es el tesoro y el mejor activo que tienen las compañías, y vimos la oportunidad de ofrecer un producto adecuado para su manejo. Queremos que el país sea el hub tecnológico de la región", concluyó Gutiérrez.