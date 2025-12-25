¿Llegarán a la zona 6? Mercado de fichajes trae mucho ruido en los cremas

-

En Comunicaciones no cesan los rumores y movimientos en los últimos días. A pocas semanas de iniciar un trascendental año 2026, el conjunto crema sigue siendo tema de conversación tanto por decisiones deportivas como administrativas.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza de manera sorpresiva es el del técnico chileno Marco Antonio Figueroa, conocido como "El Fantasma", quien en medios nicaragüenses y mexicanos ha sido señalado como posible sucesor del argentino Iván Franco Sopegno para la próxima temporada.

Hasta el momento, el club no ha hecho ningún anuncio oficial y el actual cuerpo técnico ha manifestado en diferentes medios que no cuenta con información clara sobre su continuidad, situación que ha generado molestia e incertidumbre en la afición, ante la falta de claridad sobre quiénes seguirán y quiénes podrían llegar.

¿Fichajes?

En el plano futbolístico, también se habla de posibles refuerzos. Desde Costa Rica, periodistas locales aseguran que Diego Campos, atacante que quedó libre tras finalizar contrato con la Liga Deportiva Alajuelense, tendría un preacuerdo con los cremas, aunque aún no está confirmado oficialmente y existen otras ofertas sobre la mesa. Además, ha trascendido el interés del club en jugadores paraguayos, aunque sin nombres ni posiciones definidas.

Mientras tanto, Comunicaciones ya inició su pretemporada hace aproximadamente una semana y media, trabajando en el estadio, a la espera de definir su cuerpo técnico y la conformación del plantel de cara al próximo torneo, donde el objetivo será salir de la zona de descenso tras un complicado Apertura 2025.